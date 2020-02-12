  • الأربعاء 12 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة الخبر

محطة بنان «بداية نهضة» الطاقة الشمسية في أفريقيا والعالم

إعدام مغتصبي طفلة في ميدان عام بدولة عربية

إعدام مغتصبي طفلة في ميدان عام بدولة عربية

علم السعودية

سر وقف مفاوضات السعودية مع قطر

منشور شركة خاصة في مصر الجديدة

"لو سنجل.. مديرك هيدلعك".. شعار شركة خاصة في مصر الجديدة

مقطع من الفيديو

مقطع خارج لفتى وفتاة داخل مسجد في دولة خليجية

انتر ميلان

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

شيخ الازهر

شيخ الأزهر ينهى خصومة ثأرية في قنا

التفاصيل كاملة عن وفاة عريس وعروسة أسيوط يوم الصباحية

التفاصيل الكاملة عن وفاة عريس وعروسة في الصباحية

صورة الخبر

بعد الـ100 مليون.. "الأرقام التسعة" أهم تحديات الحكومة المصرية

اغتيال البنا

في ذكرى اغتيال البنا.. من القبطي الذي حضر جنازته

بعد أشهر من إغلاقها.. إعادة فتح جسور بغداد

عرب وعالم

العراق
العراق
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

شاب ينتحر بالإسكندرية .. ويترك رسالة صادمة

#

تعليقات جنسية من فتاة خلال رحلة طيران تتسبب في حبسها

#

أول تعليق من "القحطاني" بعد تبرئته من مقتل خاشقجي‎

أعيد فتح جسور "الوثبة والخلاني والسنك" وشارع الرشيد وسط العاصمة العراقية بغداد، بعد أشهر من إغلاقها من قبل المحتجين، حسبما أعلن سكرتير رئيس الوزراء العراقي.

وأضاف البيان الصادر عن عمليات بغداد إلى استمرار قيادة عمليات بغداد بواجباتها لتأمين وحماية مصالح المواطنين الخاصة والعامة وحركة السير في بغداد، وبما أن المتظاهرين السلميين حددوا منطقة التظاهر في ساحة التحرير فقد تم تخصيص قوة حماية لهم ولمنطقة التظاهر.

وأشار البيان إلي أن قوات الأمن العراقية باشرت بفتح المناطق الأخرى "الخلاني، شارع الرشيد، ساحة الوثبة، جسر السنك" وتجرى الأعمال الآن لرفع العوائق وتنظيف المناطق، لافتة إلى أن التعاون المستمر مع المتظاهرين السلميين داخل ساحة التحرير، محذرة من الاندفاع إلى خارجها أو استخدام الوسائل التي تدخل في مجال العنف ضد القوات الأمنية لأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق معايير حقوق الإنسان والقوانين النافذة.

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 15,3 مليار جنيه ضرائب ورسومًا عن السيارات الأوروبية بالإسكندرية
» بعد أشهر من إغلاقها.. إعادة فتح جسور بغداد
» رشوان توفيق: تربطني علاقة "روحية" بالراحل نور الشريف
» فيديو نادر.. لحظة ركوع مؤسس الصهيونية للسلطان عبد الحميد الثاني
» بـ2 مليون جنيه.. سيارات حمو بيكا تشعل مواقع التواصل
» الأهلى ينهى إجراءات سفر حمدى فتحى لألمانيا
» وفاة أول سيدة بـ"كورونا" بإيران
» فنان شهير يحكي رؤيا للراحل علاء ولي الدين في "الحضرة"
» صدمة لجمهور فنانة شهيرة بعد إعلان زواجها مدنيا .. وهكذا ردت
» زلة لسان لإنجي علي تكشف سرًا مفاجئا عن ناهد السباعي
» إليسا: كنت أمارس هذه العادة كثيرًا فأصابتني بالسرطان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان