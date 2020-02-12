» بعد أشهر من إغلاقها.. إعادة فتح جسور بغداد

12 فبراير 2020 - 10:45 ص

أعيد فتح جسور "الوثبة والخلاني والسنك" وشارع الرشيد وسط العاصمة العراقية بغداد، بعد أشهر من إغلاقها من قبل المحتجين، حسبما أعلن سكرتير رئيس الوزراء العراقي.

وأضاف البيان الصادر عن عمليات بغداد إلى استمرار قيادة عمليات بغداد بواجباتها لتأمين وحماية مصالح المواطنين الخاصة والعامة وحركة السير في بغداد، وبما أن المتظاهرين السلميين حددوا منطقة التظاهر في ساحة التحرير فقد تم تخصيص قوة حماية لهم ولمنطقة التظاهر.

وأشار البيان إلي أن قوات الأمن العراقية باشرت بفتح المناطق الأخرى "الخلاني، شارع الرشيد، ساحة الوثبة، جسر السنك" وتجرى الأعمال الآن لرفع العوائق وتنظيف المناطق، لافتة إلى أن التعاون المستمر مع المتظاهرين السلميين داخل ساحة التحرير، محذرة من الاندفاع إلى خارجها أو استخدام الوسائل التي تدخل في مجال العنف ضد القوات الأمنية لأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق معايير حقوق الإنسان والقوانين النافذة.