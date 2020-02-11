بعد عودة جنود الإمارات من اليمن.. تدوينة مثيرة لمستشار بن زايد

11 فبراير 2020 - 10:53 ص

أشاد الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي بالجيش الإماراتي وأنه جيش محترف.

وأضاف على حسابه في تويتر : "جيش الإمارات ليس للاستعراض، بل هو جيش محترف يمتلك جاهزية قتالية عالية تتوافق مع أفضل جيوش العالم.. هذه خلاصة واحدة لمشاركة جيش الإمارات في حرب اليمن".

يأتي هذا عقب احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بعودة جنودها من اليمن بعد مشاركتهم ضمن قوات التحالف العربي، خلال عاصفة الحزم التي انطلقت قبل خمس سنوات.

وشاركت القوات المسلحة الإماراتية بكثافة في عملية عاصفة الحزم منذ عام 2015.

كما تمكنت من تدمير عديد من الطائرات والمواقع العسكرية التي يسيطر عليها الحوثيون، بالإضافة إلى قصف المقاتلات الإماراتية مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن.

وفي الدور الإماراتي في اليمن نفذت أيضا طائرات إف- 16 التابعة لسلاح الجو الإماراتي، ضربات جوية ناجحة ضد عدد من المواقع التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي.