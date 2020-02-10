فيديو نادر للملك فيصل والملكة إليزابيث

10 فبراير 2020 - 02:01 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر للاستقبال المهيب للملك فيصل بن عبد العزيز في بريطانيا عام 1967 ميلاديا.

ويظهر مقطع الفيديو الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب وهما يستقبلان الملك فيصل وتم الاحتفال به بعرض عسكري علي شرف تواجده.

جدير بالذكر أن زيارة الملك فيصل إلى المملكة المتحدة كانت في يونيو 1967 لتتويج العلاقة بين المملكتين والتي قطعت بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وبدأت العودة تدريجيا منذ عام 1963.