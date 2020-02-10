  • الإثنين 10 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كامل الوزير

عقب واقعة الحمار ..قرار عاجل لوزير النقل

الملك فيصل والملكة اليزابيث

فيديو نادر للملك فيصل والملكة إليزابيث

الإفتاء

الإفتاء تبيح الختان في حالة واحدة.. تعرف عليها

الشرطة السعودية

هروب 4 أشخاص من مستشفى أمراض نفسية بالسعودية

السعودية

شاهد.. ابتلاع سيارة وقائدها يثير الرعب بالسعودية

صورة من الواقعة

كمسري "الحمار": الراكب هددنا بالانتحار

الجندي

الجندي: أهل الفسق مساكين

زرع جينات الإيدز في كورونا

فيروس جديد يجتاح العالم وينافس "كورونا"

السوبر اليوم.. أحمر أم أبيض؟

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل موقعة السوبر

الإعلامي عمرو أديب

بعد تحرشه بـ120 تلميذة.. أديب: فين دور الدولة

فيديو نادر للملك فيصل والملكة إليزابيث

عرب وعالم

الملك فيصل والملكة اليزابيث
الملك فيصل والملكة اليزابيث
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

فيديو نادر للملك سعود يؤم المصلين في المسجد النبوي

#

فيديو نادر للراحل سعيد صالح من كواليس "الفارس والأميرة"

#

فيديو نادر لـ كريم عبد العزيز يثير ضجة

#

فيديو نادر للملك سعود في استقباله للرؤساء العرب قبل 65 عاما

الملك فيصل

الملكة إليزابيث

فيديو نادر

#اخبار السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر للاستقبال المهيب للملك فيصل بن عبد العزيز في بريطانيا عام 1967 ميلاديا.

ويظهر مقطع الفيديو الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب وهما يستقبلان الملك فيصل وتم الاحتفال به بعرض عسكري علي شرف تواجده.

جدير بالذكر أن زيارة الملك فيصل إلى المملكة المتحدة كانت في يونيو 1967 لتتويج العلاقة بين المملكتين والتي قطعت بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وبدأت العودة تدريجيا منذ عام 1963.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» المالية: 29% ارتفاعًا في الإنفاق على التأمين الصحي و14% للتعليم
» نعيمة وصفي..تزوجت من صحفي شهير وانجبت 4 أبناء
» دراسة حديثة تؤكد تناول الطعام باليد أفضل
» هاني شنودة: هذا سر نجاح عمرو دياب
» طارق الشناوي: حسن شاكوش وضع فنانا شهيرا في مأزق
» الإفتاء:شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار
» تعليق ناري من أيمن بهجت قمر على أغانى المهرجانات
» الجيش الجزائرى يدمر وكرا إرهابيا في الجبل
» بطلة مسلسل قيامة أرطغرل تسجن معجبا طلب الزواج منها
» بعد هنا شيحة..أحمد فلوكس يعلن ارتباطه
» محافظ البحر الأحمر: "شوفت منظر غير لائق"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:19 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم