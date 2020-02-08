استبعاد لاعب شهير من معسكر فريقه بسبب كورونا

08 فبراير 2020 - 02:17 م

أعلن المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى أولى جونار سولشاير، استبعاد الوافد الجديد النيجيري أوديون إيجالو من القائمة المسافرة إلى إسبانيا لخوض المعسكر التدريبى للشياطين الحمر خلال العطلة الشتوية الحالية للدوري الإنجليزى بسبب فيروس كورونا.

وقال سولشاير فى تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "سيبقى أوديون إيجالو فى مانشستر لأنه وصل من الصين فى الأيام الـ14 الماضية بسبب الأوضاع هناك".

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد: "لا نعرف ما إذا كان سيسمح للاعب النيجيرى بالعودة إلى إنجلترا إذا غادر البلاد مرة أخرى لذلك سيبقى هنا في مانشستر".

وتابع سولشاير: "بالطبع كان من الأفضل أن يأتي مع اللاعبين لكى يتعرف عليهم، لكن خطر التشديد المحتمل في عودته إلى البلاد لا نريد أن نتحمل ذلك"، ومن المتوقع أن يتم تطبيق إجراءات دخول مشددة ومنع بعض من تواجدوا في الصين مؤخرًا من دخول بريطانيا.

كان نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى أعلن فى وقت سابق تعاقده بشكل رسمى مع المهاجم النيجيرى أوديون إيجالو، قادما من فريق شنجهاى شينوا الصينى، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى 2019-2020، ليصبح أخر صفقات الشياطين الحمر فى اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية التى أسدل الستار عليه نهاية يناير الماضى.