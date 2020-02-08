الخلل خطير.. " هيونداي" تستدعي نصف مليون سيارة

08 فبراير 2020 - 09:49 ص

استعادت شركة هيونداي في الولايات المتحدة 430 ألف سيارة صغيرة لوجود خلل بها قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي وربما حريق في المحرك، وذلك بوجود تسرب مياه إلى نظام قفل المكابح "إيه بي سي".

والحريق قد يسبب ماس كهربائي وحريق عند إيقاف تشغيل السيارات، ومعدل الحرائق منخفض للغاية لذلك ليس من الضروري إيقاف السيارات في الهواء الطلق، حسبما نشرت "صدي".

جدير بالذكر أن الاستدعاء شمل بعض السيارات طراز "إلنترا" ما بين 2006 و2011، وإلنترا تورينج إنتاج ما بين 2007 و2001 ، ما يسبب أزمة للشركة الكورية بسبب حودث لحرائق محركات خلال السنوات القليلة الماضية.