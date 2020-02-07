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فيديو نادر للملك سعود يؤم المصلين في المسجد النبوي

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فيديو نادر للملك سود يؤم المصلين في المسجد النبوي
فيديو نادر للملك سود يؤم المصلين في المسجد النبوي
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عبد القادر وحيد

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الملك سعود

نشر حساب الملك سعود تسجيلا صوتيا نادرا للملك سعود بن عبد العزيز آل سعود وهو يؤم المصلين في المسجد النبوي.

وعلق الحساب على التسجيل الصوتي النادر بالقول : " الإمام  الملك سعود يؤم الناس بعد خطبة الجمعة في حرم المدينة المنورة - رحمة الله أبو خيرين-.

وبحسب التسجيل الذي تم تداوله يقرأ الملك سعود في الركعة الأولى سورة الفاتحة، وسورة الشمس كاملة وبعد الانتهاء من الركعة الأولى ينتهي التسجيل بقراءة الملك سعود للفاتحة في الركعة الثانية.

وقد ولد الملك سعود في الكويت في15 يناير 1902 وتوفي في  23 فبراير 1969م.

 وأصبح ملك المملكة العربية السعودية من 9 نوفمبر 1953 إلى 2 نوفمبر 1964، وهو الابن الثاني من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور.

وقد ولد في نفس السنة التي استعاد فيها والده الملك عبد العزيز آل سعود الرياض من آل رشيد.

ويعتبر هو الملك الوحيد من ملوك السعودية الذي انتهى حكمه بالعزل من قبل أفراد العائلة المالكة وليس بالوفاة.


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