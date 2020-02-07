رانيا يوسف:أنا تربية راهبات و مؤدبة زيادة عن اللزوم

07 فبراير 2020 - 10:22 ص

روت الفنانة رانيا يوسف ، بعضا من الجانب الشخصي لحياتها الأسرية و الفنية ،قائلة :" إنها لا تضع بناتها أمامها عند اختيارها لأي شخصية تقدمها في أي عمل فني".



وأضافت خلال لقائها مع إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" المذاع عبر فضائية "نجوم إف إم"، قائلة : "أنا مش عايزاهم يقولي لي اعملي إيه وما تعمليش إيه، لكن أنا بعرض عليهم وآخد رأيهم" .



وتابعت: "يمكن أنا عشت حياتي كلها خايفة من الناس وخايفة آخد قرارات في حياتي طول الوقت وعشان كده أخدت قرارات غلط طول الوقت بسبب إحساسي بالخوف دايمًَا".



وعن سبب خوفها المستمر بحسب تصريحاتها قالت رانيا يوسف: "تربيتي في مدارس راهبات إنجليز خلتني طالعة مؤدبة قوي زيادة عن اللزوم ومش عارفة آخد حقي ومش عارفة أتكلم ولحد قريب جدا مكنتش بعرف أشتم ودلوقتي بقيت بشتم شوية ولما كان حد يسألني سؤال كنت بتكسف أرد ووداني تحمر وأبقى مكسوفة طول الوقت ولسه عندي شوية خجل بحاول أحتفظ بيه :" أنا تربية الراهبات برضه".

