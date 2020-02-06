مباراة الأهلي وبيراميدز تذاع على هذه القناة مجانًا

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الرياضة

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
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قناة مجانية

مباراة الأهلي وبيراميدز

منع إذاعتها

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز

يلعب النادي الأهلي أمام بيراميدز الليلة في تمام السابعة والنصف مساءًا، في إطار مباريات الأسبوع الـ 16 بالدوري المصري الممتاز.

وقرر إدارة نادي بيراميدز، عدم إذاعة مبارياته على قناتي «أون وتايم سبورت»، بدءًا من مباراة الأهلي التي تقام اليوم الخميس.

جاء ذلك على خلفية الخلاف بين النادي وشركة «برزنتيشن»، الراعي الرسمي لحقوق بث الدوري المصري.

ومن جانبه أعلن النادي النادي، إهداء مباراته مع الأهلي، للتليفزيون المصري، للبث على التردد الأرضي، ولإدارة النادي الأهلي لإذاعتها على قناة الفريق.

ويشار إلى أن قناة النادي الأهلي، لم تنتقل مباراة في الدوري عبر البث الحي والمباشر، منذ ظهور شركة «برزنتيشن».

وبهذه المناسبة نعرض تردد القناة كالآتي:

تردد قناة الأهلي:

التردد: 12341

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة حصل عليها من 12 مباراة لعبها الفريق، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 15 مباراة.


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