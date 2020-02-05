» عرض مغري من تركي آل الشيخ لإدارة لأهلي وجماهيره

05 فبراير 2020 - 04:57 م

كشف حمادة إسماعيل مدير مكتب تركي آل الشيخ في مصر، أن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للأهلي عبّر عن استعداده لمساعدة الفريق الأحمر قبل بداية دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف إسماعيل عبر فيديو نشر على صفحة تركي آل الشيخ على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"آل الشيخ طالب بضرورة توفير طائرة خاصة لإرسال أكبر عدد من جماهير الأهلي لمباراة الفريق القادمة في البطولة الأفريقية".

وتابع :"الأمر الثاني الذي طلبه آل الشيخ وهو العرض على محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي توفير طائرة خاصة لفريق الكرة إلا أننا في انتظار موافقة الخطيب على هذا الأمر وإذا وافق ستكون طلباته أوامر".

ومن المقرر أن تجرى قرعة دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الأربعاء في القاهرة حيث يتواجد الأهلي في التصنيف الثاني من القرعة.

الأهلي سيكون طريقه مواجهة أحد فرق التنصيف الأول والتي تضم الثلاثي صنداونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي بجانب مازيمبي الكونغولي.

جدير بالذكر أن إدارة الأهلي قدمت مؤخرًا الشكر لتركي آل الشيخ بعد المكافآت التي صرفها لفريق الكرة عقب التأهل لدور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.