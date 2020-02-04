منتصر يشيد بمنع النقاب بجامعة عين شمس: ألف مبروك .. قرار عظيم

04 فبراير 2020 - 06:33 ص

أشاد الدكتور خالد منتصر - المفكر - بقرار رئيس جامعة عين شمس محمود المتيني بحظر ارتداء النقاب فيما يخص عضوات هيئة التدريس بالجامعة.



وقررت جامعة عين شمس السير على خطى جامعة القاهرة بمنع ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس أو الهيكل الإداري في الجامعة .



كما حظرت ارتدائه للطبيبات والعاملات في المستشفيات التابعة للجامعة.



وعلق "منتصر" على القرار قائلا: ألف مبروك ، بدأت شجرة التنوير تؤتي ثمارها ، د محمود المتيني العالم الكبير والطبيب العظيم رئيس جامعة عين شمس ، قرار عظيم وجرئ يناصر المنطق والعقل، فزاعة الترهيب لم تعد تخيف أحد ، مصر تخلع عن نفسها أقنعة الوهابية السلفية وركام الدولة الدينية وتعود للنور .





وأضاف: شير قرار رئيس جامعة عين شمس ..قطرات الندى من الممكن أن تحطم الصخر".

