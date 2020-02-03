البنتاغون: قلقون من عمليات نظام الأسد "العدائية"

03 فبراير 2020 - 10:40 م

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الإثنين، عن قلقها حيال عمليات النظام السوري "العدائية" المدعومة من روسيا، على خلفية هجماته الجوية على إدلب.



ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية) عن متحدث باسم البنتاغون (لم تسمه) أن واشنطن "قلقة جدا" من العمليات العدائية لنظام بشار الأسد في سوريا والمدعومة من روسيا.

وأضاف: "هجوم النظام السوري دليل إضافي على أن الأسد وروسيا يخطئان في التفكير بأن حل الأزمة السورية يكون عبر العمليات العسكرية".

والإثنين، استشهد 5 جنود أتراك و3 مدنيين، جراء قصف مدفعي مكثف للنظام السوري في محافظة إدلب.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن القوات التركية ردت فورا على مصادر النيران.