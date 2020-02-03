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البنتاغون: قلقون من عمليات نظام الأسد "العدائية"

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هدف نظام الأسد من تشكيل "الفيلق الخامس"
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المصريون ووكالات

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أعربت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الإثنين، عن قلقها حيال عمليات النظام السوري "العدائية" المدعومة من روسيا، على خلفية هجماته الجوية على إدلب.
ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية) عن متحدث باسم البنتاغون (لم تسمه) أن واشنطن "قلقة جدا" من العمليات العدائية لنظام بشار الأسد في سوريا والمدعومة من روسيا.
وأضاف: "هجوم النظام السوري دليل إضافي على أن الأسد وروسيا يخطئان في التفكير بأن حل الأزمة السورية يكون عبر العمليات العسكرية".
والإثنين، استشهد 5 جنود أتراك و3 مدنيين، جراء قصف مدفعي مكثف للنظام السوري في محافظة إدلب.
وأوضحت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن القوات التركية ردت فورا على مصادر النيران.
وأضاف البيان، أن النظام السوري أطلق النار ضد القوات التركية المُرسلة إلى المنطقة من أجل منع نشوب اشتباكات في إدلب، رغم أن مواقعها كانت منسقة مسبقًا. -

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