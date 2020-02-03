مصري عائد من ووهان يكشف: هذا ما فعلته الدولة معنا

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كشف محمد بلال، مصري قادم من مدينة ووهان ، تفاصيل عملية إجلاء المصريين من الصين.
وقال بلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «نخضع لفحص طبي دقيق في المطار بالصين، يشمل فحص حراري، فضلا عن فحص الحقائب»، مؤكدا عدم رصد أي حالة مصابة من المصريين.
وتابع «السفارة وضعت خطة دقيقة جدا لنقلنا إلى المطار، وجميع الأتوبيسات وصلت في نفس التوقيت»، مشيرا إلى أن الجالية تعاونت مع السفارة لتنفيذ خطة الإجلاء.
وأضاف «شعرنا أن الدولة مش ناسية أبنائها، وأننا خرجنا من الأزمة بعدما أبلغنا السفير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بنقلنا إلى مصر»، معلقا «عايزين الناس تكون مطمنة ونحن حريصين عليهم .

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