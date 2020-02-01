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المحامين تعلن رسميًا قيد طلاب التعليم المفتوح

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نقابة المحامين
نقابة المحامين
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أحمد سالم

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المحامين

طلاب التعليم المفتوح

بدأت نقابة المحامين، اليوم السبت، تلقى طلبات قيد التعليم المفتوح من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تمهيدا للقيد بالنقابة نفاذا لقرارات المجلس فى جلسته الخميس قبل الماضي.

وطبقًا لتعديلات قانون المحاماة الجديد يشترط أن يكون المتقدم للنقابة حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية ، وهو ما ينطبق على خريجى التعليم المفتوح الحاصلين على الثانوية العامة.

وكانت النقابة العامة للمحامين، قد بدأت صباح أول أمس الخميس، تلقى أوراق الترشح في الانتخابات التي تعقد 15 مارس القادم، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة.

ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى 2 فبراير، وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإداري للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف وأخرى على مقاعد الهيئات العامة والشركات.

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