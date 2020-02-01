مرتضى يحذر كارتيرون: متتكلمش في الموضوع دا تاني

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مرتضى منصور
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مرتضى منصور

كارتيرون

كشفت مصادر عن رسالة تحذير وجهها مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - إلى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بشأن مباراة السوبر الأفريقي مع الترجي التونسي.

وأجرى "مرتضى" اتصالا بمترجم "كارتيرون" في أنجولا وطلب منه إبلاغه رسالة شديدة اللهجة .

وطلب مرتضى من المترجم تحذير كارتيرون من الحديث عن مباراة السوبر الأفريقي ، عدم الحديث في هذا الموضوع مرة أخرى خاصة وأن موقف الزمالك من المباراة مازال ثابتا بعدم خوضها لإقامتها في قطر.

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