مرتضى يحذر كارتيرون: متتكلمش في الموضوع دا تاني

01 فبراير 2020 - 07:13 ص

كشفت مصادر عن رسالة تحذير وجهها مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - إلى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بشأن مباراة السوبر الأفريقي مع الترجي التونسي.



وأجرى "مرتضى" اتصالا بمترجم "كارتيرون" في أنجولا وطلب منه إبلاغه رسالة شديدة اللهجة .



وطلب مرتضى من المترجم تحذير كارتيرون من الحديث عن مباراة السوبر الأفريقي ، عدم الحديث في هذا الموضوع مرة أخرى خاصة وأن موقف الزمالك من المباراة مازال ثابتا بعدم خوضها لإقامتها في قطر.



