مرتضى يحذر كارتيرون: متتكلمش في الموضوع دا تاني

أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر عن رسالة تحذير وجهها مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - إلى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بشأن مباراة السوبر الأفريقي مع الترجي التونسي.
وأجرى "مرتضى" اتصالا بمترجم "كارتيرون" في أنجولا وطلب منه إبلاغه رسالة شديدة اللهجة .
وطلب مرتضى من المترجم تحذير كارتيرون من الحديث عن مباراة السوبر الأفريقي ، عدم الحديث في هذا الموضوع مرة أخرى خاصة وأن موقف الزمالك من المباراة مازال ثابتا بعدم خوضها لإقامتها في قطر.
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