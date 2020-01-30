«ابن المحظوظة»..مصري يتزوج ابنة أغنى رجل في العالم

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نايل نصار

بل جيتس

ابنة بل جيتس

جمعت قصة حب طويلة، المصري نايل نصار وابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، جينيفر كاثرين، منذ عام 2017، حيث وافقت ابنة مؤسس شركة ميكروسوفت، اليوم على طلب الزواج الذي تقدم به نايل نصار.

أعلن ذلك كلا الطرفين في تدوينة عبر صفحتهما الرسمية بموقع انستغرام، حيث قال نايل في تعليق على صورة جمعتهما: «قالت نعم، اشعر وكأنني الأكثر حظا وأسعد رجل في العالم الآن.. جين، أنت كل شيء كان يمكنني تخيله وأكثر من ذلك بكثير».



وردت جينيفر على صفحتها قائلة: «نايل نصار، أنت فريد، وسحرتني خلال نهاية الأسبوع الماضي، وفاجأتني في أكثر المناطق تعبيرا.. لا أستطيع الانتظار لقضاء باقي حياتنا نتعلم ونكبر ونضحك ونحب معا، نعم مليون مرة..».

وكانت أعلنت كاثرين، أمس عن موافقتها على خطوبتها من نصار دون ذكر أي تفاصيل، حيث بدأت علاقتهم من سباقات عبور الحواجز بالخيل في باريس، والتي تشارك بها جينيفر، حيث يلتقى الثنائى بشكل دائم على هامش هذا الحدث الرياضى.

وأثارت القصة اهتمام المتابعين المصريين والعرب، على مواقع التواصل الاجتماعى، لاسيما أن الثنائي ظهرا خلال الفترة الماضية بشكل ملفت على حساباتهما على موقع "إنستجرام"، في أكثر من مكان، وعلق كثيرون باللهجة العامية بقول دراج واصفين الشاب بـ«ابن المحظوظة».

الصور التي جمعت الطرفين على صفحة ابنة جيتس بـ"إنستجرام"، تنوعت بين ممارسة رياضة ركوب الخيل، إلى الاحتفال بأعياد الميلاد وعدد من الرحلات والتزحلق على الجليد وغيرها.

وبالنظر إلى حساب "انستجرام الخاص بالمليونيرة الصغيرة نجد أن هناك العديد من الصور التي تربط بين الاثنين لتؤكد هذه العلاقة العاطفية.

وكانت جينيفر قد اختارت زياتها للأهرامات مع صديقها المصرى، واحدة من أجمل لحظاتها في العام 2018، وذلك حسبما نشرت عبر حسابها على إنستجرام، في بداية العام الجديد.





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