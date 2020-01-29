» تعليق رسمي بشأن ظهور "كورونا" بالكويت

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فيروس كورونا

نفت وزارة الصحة الكويتية، وجود إصابات بفيروس "كورونا" الجديد، على أراضيها، بعد ساعات من تسجيل الإمارات حالات مصابة.

وأكدت مصادر بوزارة الصحة، التزام دولة الكويت بالاتفاقيات الدولية مع منظمة الصحة العالمية في الإبلاغ عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد إن وجدت.

وأشارت المصادر الصحية، إلى أن "دولة الكويت لم تسجل حتى اللحظة أي حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد، في أي من مناطق البلاد بما فيها مستشفى العدان التي وصلت بعض الاستفسارات بشأنه".

ودعت المصادر إلى "عدم الالتفات إلى الشائعات والرجوع الى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة".

كما دعت إلى "توخي الدقة في نقل المعلومة سيما أن أعراض الفيروس تتشابه مع أمراض فيروسية أخرى وهو ما تأخذه الجهات المختصة بالاعتبار".

وكانت وزارة الصحة الإماراتية، قد أعلنت تفاصيل جديدة بشأن العائلة التي أصيب أفرادها بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن العائلة المصابة بالفيروس صينية، وإن عدد الأشخاص المصابين هم 4 أفراد من عائلة واحدة، وجميعهم في حالة مستقرة.

وأكدت الوزارة أنه "تم احتواؤهم باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية المعتمدة عالميا عند التعامل مع الحالات المصابة".

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