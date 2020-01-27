«الأرصاد» تحذر: طقس الغد شديد البرودة

27 يناير 2020 - 09:23 م

يسود يوم غد الثلاثاء طقس شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وفق توقعات وتحذيرات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وكشف خبراء الهيئة عن توقعاتهم بأن يسود القاهرة الكبرى والوجه البحرى، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.

أما السواحل الشمالية الغربية فيسودها طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا مع فرصة سقوط أمطار والرياح نشطة أقصى الغرب.

كما يتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا مع فرصة سقوط أمطار والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا فجاءت كما يلي:

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجات، سانت كاترين العظمى 13 درجة والصغرى 00 درجة.