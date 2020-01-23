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الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار نتيجة انفجار داخلي بغزة

عرب وعالم

قصف غزة (أرشيفية)
قصف غزة (أرشيفية)

المصريون ووكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ صافرات الإنذار التي أطلقت، في وقت سابق الخميس، في منطقة غلاف غزة جنوبي إسرائيل، نتيجة انفجار داخلي في القطاع.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "سبب انطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة هو انفجار داخلي في غزة، ولم تكن هناك أي عملية إطلاق قذيفة أو صاروخ".
وفي وقت سابق الخميس، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها موقع "معاريف"، أنّ صاروخًا أطلق من قطاع غزة في منطقة مفتوحة، بالمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، دون وقوع إصابات.
ومساء اليوم المذكور، دوت صافرات الإنذار، في منطقة غلاف غزة جنوبي إسرائيل.
ونقلت قناة "كان" الرسمية، عن بيان للجيش الإسرائيلي قوله، إنه تم تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنة "نير عام" القريبة من قطاع غزة.
وعثر الجيش، الخميس، على بالونات حارقة في أربعة مواقع قرب الحدود مع قطاع غزة، انفجر أحدها قبل وصول الشرطة، دون أن يصاب أحد، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت". -

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