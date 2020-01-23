بالإجماع.. «بوتين» رئيسًا لروسيا حتى وفاته

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روسيا

الرئيس الروسي

قانون

فلاديمير بوتين

البرلمان الروسي

أعلن مجلس النواب الروسي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الخميس، الموافقة بالإجماع على إقرار مشروع قانون من جانب الرئيس فلاديمير بوتين، يسمح له بالبقاء في السلطة مدى الحياة.

وقال البرلمان، في بيان له، إن جميع الحاضرين، والبالغ عددهم 432، قد صوتوا لصالح مشروع القانون في قراءته الأولى، وكان هناك 18 عضوًا غير حاضرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وجاء في البيان أنه لم يكن هناك أي معترض على مشروع القانون، كما لم يمتنع أحد عن التصويت.

ويشار إلى أن مشروع القانون الخاص ببوتين، يسعى إلى إصلاح شامل لقيادة البلاد، ويعتبر على نطاق واسع، محاولة لتوسيع خيارات بوتين للاحتفاظ بالسلطة بعد انتهاء ولايته الحالية في غضون 4 سنوات.


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