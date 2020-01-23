» واتساب تطلق الميزة التي طالب بها الملايين

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أعلنت الشركة المالكة لتطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن طرح ميزة طالب بها الكثير من المستخدمين.

وأكدت الشركة أنها قررت طرح "ميزة الوضع الداكن" بعد طول انتظار .

الوضع الداكن في واتساب سيحمل اسم Dark في واجهة الاختيار، بحيث تصبح الشاشة الرئيسية وقائمة الإعدادات بلون غامق، لكن في حالة واجهة المحادثة، فقد تكون نوافذ الدردشة فقط مظلمة، بينما تكون الخلفية بيضاء أو تعكس أي لون آخر قام المستخدمون بتعيينه كخلفية.

وهذه الميزة متاحة حاليا للنسخ التجريبية من "واتساب" ولم يُعلن حتى الآن عن موعد طرحها بشكل رسمي على النسخ المستقرة.

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