» هذه الفنانة كانت السبب في وفاة عزيز عثمان

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عزيز عثمان
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ليلى فوزي

تحل اليوم ذكرى وفاة ميلاد الفنان الراحل عزيز عثمان الذي اشتهر في فترة الأربيعينيات بأفلامه مع تحية كاريوكا ونجيب الريحاني.

تزوج "عثمان" من الفنانة ليلى فوزي رغم فارق السن بينهما مما أثار جدلا كبيرا وبخاصة أن الفنان أنور وجدي كان قد تقدم لها ولولا رفض والدها لكان الزوج الاول في حياتها .

وأشارت ليلى فوزي في تصريحات سابقة أنها تزوجته معتقدة أنه سوف يخرجها من الحياة الصارمة التي كانت تعيشها مع والدها لكنها وجدته أكثر صرامة بعد الزواج من والدها.

ورفض عزيز عثمان تطليق ليلى فوزي بعدما علم برغبة أنور وجدي الزواج منها لكنه وافق بعد تدخل المخرج فطين عبد الوهاب.

وبعدما تم الطلاق أصيب عزيز عثمان بالاكتئاب الشديد وتوفي عن عمر يناهز 62 سنة.

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