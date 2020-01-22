«حلال على المنتجات».. قرار جديد من الوزراء بشأن الغذاء

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مجلس الوزراء

وزارة الاوقاف

مصطفى مدبولى

حلال

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الترخيص للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة "الحلال في مصر" بنسبة 2% دون مقابل نقدي، وذلك بالمشاركة مع وزارات الأوقاف، والزراعة، والتجارة والصناعة.

يأتي ذلك في ضوء المصلحة الوطنية المنشودة من تأسيس هذه الشركة، من خلال وضع مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال في إطار الشريعة الإسلامية، وضمان مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية من جانب آخر.


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