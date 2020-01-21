الأهلي يكشف موقف رمضان صبحي من مباراة النجم

يستضيف الأهلي فريق النجم الساحلي الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف الجهاز الطبي لفريق الأهلي صعوبة لحاق رمضان صبحي بمواجهة النجم الساحلي المقرر لها الأحد المقبل.

وأوضح الجهاز الطبي عبر الموقع الرسمي للأهلي أن الجهاز الفني يرغب في التمهل التام أثناء تجهيز رمضان صبحي، لضمان تعافيه بشكل مثالي من آثار مزق العضلة الخلفية.

ويرغب الجهاز الفني في تجهيز اللاعب لمواجهات شهر فبراير المهمة على الصعيدين المحلي والإفريقي.

ويلعب الأهلي في الأول من فبراير أمام الهلال السوداني في ختام دور المجموعات ويليه مواجهات بيراميدز وطلائع الجيش والمصري والزمالك مرتين في السوبر المحلي والدوري المصري.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدا الأربعاء بعد منح ريني فايلر المدير الفني للفريق راحة للاعبين يومين لالتقاط الأنفاس بعد ضغط المباريات.