» تخلص من ألم الأسنان بهذه الخطوات البسيطة

21 يناير 2020 - 02:11 م

يعاني البعض أحيانا من ألم مفاجئ في الأسنان خاصة ليلا، ما يجعل النوم غاية في الصعوبة، ولا تجدي المسكنات معها.

وأشار الأطباء إلي أن هناك بعض النصائح التي من الممكن اتباعها للتخلص من هذا الألم إلا أنهم أكدوا ضرورة زيارة الطبيب حتى لا يتطور الألم إلى صداع وصعوبة في التنفس وصعوبة في البلع.

والخطوات التي نشرتها "صدى" هى: إبقاء الرأس مرفوعة للحد من الألم والمضمضة بغسول فم يحتوي على مطهر ومخدر للألم .

كذلك تناول القرنفل وأوراق الجوافة ولحاء شجر المانجو وأوراق التبغ وأوراق عباد الشمس والثوم، ووضع قطعة من القماش بها ثلج على جانب الوجه موضع الألم.