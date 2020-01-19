شاهد.. صحيفة قطرية تحذف تقريرًا أثار الغضب وتعتذر

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محمد فضل

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اضطرت صحيفة "الراية" القطرية، إلى حذف تقرير أثار موجة غضب في الرأي العام بقطر، ونشرت اعتذارًا علنيًا.

واعتذرت الجريدة عن الجدل الذي أثاره تقريرها، مشيرة إلى أنها حصلت على هذه المعلومات من مصدر غير رسمي ونشرتها دون التأكد من صحتها عن طريق الجهات المختصة.

وأفاد التقرير المثير للجدل بأن التعديلات الجديدة تقضي بفرض عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف على المدانين بـ"إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة من خلال نشر أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة".

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