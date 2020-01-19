شاهد.. صحيفة قطرية تحذف تقريرًا أثار الغضب وتعتذر

19 يناير 2020 - 04:41 م

اضطرت صحيفة "الراية" القطرية، إلى حذف تقرير أثار موجة غضب في الرأي العام بقطر، ونشرت اعتذارًا علنيًا.





واعتذرت الجريدة عن الجدل الذي أثاره تقريرها، مشيرة إلى أنها حصلت على هذه المعلومات من مصدر غير رسمي ونشرتها دون التأكد من صحتها عن طريق الجهات المختصة.



