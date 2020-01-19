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خطوات مهمة عند حدوث ماس كهربائي.. اتبعها

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ماس كهربائي
ماس كهربائي
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متابعات- أمينة عبد العال

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هناك العديد من الخطوات الواجب اتباعها حال حدوث ماس كهربائي، حسب نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأهم هذه الخطوات، حسب التقرير الذي نشرته "صدي البلد":

1-   فصل التيار الكهربائي عن الجهاز المتسبب في الماس من خلال لوحة المفاتيح بجوار باب المنزل.

2-   إطفاء النار إذا كانت صغيرة بالملابس أو بطانية ثقيلة، حتى لا يصل الأكسجين لمكان اللهب.

3-   الابتعاد عن الماء لأنه موصل جيد للكهرباء وإذا رميتها علي الحريق قد تصاب بالصدمة أو الصعق.

4-    توفير مطفأة في المنزل لنوع الحرائق الكهربائية والتي تكون من النوع c .

5-   إذا لم تتمكن من إطفاء الحريق يجب مغادرة مكان الحريق فورا، واستدعاء رجال الإطفاء.

6-    أغلق الباب وأنت تغادر لاحتواء النار حتى لا ينتشر، ولا تدخل المنزل إلا بعد يقوم رجال الإطفاء بإخماده.

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