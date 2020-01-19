بعد طهران.. حرق صور قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في النجف

19 يناير 2020 - 12:03 م

أقدم المتظاهرون الغاضبون في العراق على حرق صور قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وصور أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي النيران وهي تشتعل في اللافتات التي تحمل صور سليماني أو مهدي المهندس، بعد أن أضرم المتظاهرون النيران فيها.

وكانت قوات الشغب قد استخدمت المولوتوف ضد المتظاهرين في بغداد.

كما تقدمت قوات الشغب على المتظاهرين من جهة ساحة الطيران ، حيث قامت بالاعتداء ورمي المولوتوف على المتظاهرين السلميين في بغداد، تخوفا من اتساع حركة المتظاهرات، بعد الدعوة لمليونية جديدة.

وبحسب الخطوات التصعيدية السلمية فإن التحركات ستبدأ بتحرك جميع المحافظات إلى بغداد بإسناد من قبل المناطق الغربية ، لأن ما يخطط في طهران هو خلق الفوضى من ثم إجهاض الثورة العراقية.



