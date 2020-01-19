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400 مصاب في اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في لبنان

الحياة السياسية

مظاهرات بيروت
مظاهرات بيروت
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متابعات- أمينة عبد العال

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أصيب 400 متظاهر على الأقل في اشتباكات جرت بين الأمن والمتظاهرين في لبنان، أثناء محاولة الأمن تفريقهم بالقوة ومنعهم من دخول مجلس النواب، حسبما نشرت "فرانس برس".

وانطلقت مسيرات في بيروت بعنوان "لن ندفع الثمن"، اعتراضًا على تأخير تشكيل الحكومة، وحاول المتظاهرون اقتحام السياج الأمني  والعوائق الحديدية إلى مجلس النواب، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من منعهم.

ودارت مناورات بين الأمن والمتظاهرين أسفرت عن هذه الإصابات، واستخدم الأمن القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم.

ونشر فريق الهلال الأحمر اللبناني على صفحته على "تويتر" أنه قام بمعالجة 140 مصابًا في مكان الإصابة ونقل العشرات إلى المستشفيات القريبة.

جدير بالذكر أن التظاهرات بدأت في لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة.

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