مفاجأة.. فرنسا تتحرك عسكريًا دعمًا للسعودية

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أرامكو

ذكرت وكالة "رويترز" أن الجيش الفرنسي نشر منظومة رادار على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين فرنسيين قولهم إن بلادهم نشرت منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية لتعزيز دفاعاتها، موضحة أن هذا جاء بعد هجمات صاروخية استهدفت منشآت نفطية بها في سبتمبر الماضي في إشارة إلى شركة أرامكو.

واتهمت فرنسا إيران بتنفيذ الهجوم الذي استُخدمت فيه طائرات مسيرة وصواريخ، وعطّل عمل أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم، وتعهدت بتقديم يد العون لمنع تكراره.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمة للجيش الفرنسي، في وقت متأخر أمس الخميس: "في شبه الجزيرة العربية والخليج، حيث تتصاعد التوترات، نشرنا في زمن قياسي قوة مهام "جاجوار" التي ستسهم في طمأنة المملكة السعودية".

وبجسب الوكالة، فإنه لم يتم الإعلان عن هذه المبادرة من قبل.

وذكر المسئولون الفرنسيون أن هذه الخطوة تأتي في إطار قوة مهام جاجوار. ولم يفصحوا عن المزيد من التفاصيل.


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