أصدر فتاوى بقتل العلماء.. القبض على مفتي داعش بالموصل

عبد القادر وحيد
ألقت قوات الأمن العراقية اليوم الخميس ، القبض على مفتي داعش المعروف بـ "شفاء النعمة" والمشهور بـ " أبو عبد الباري" بين أعضاء التنظيم .وأعلنت القوات العراقية أن الإرهابي كان يعمل إماما وخطيبا في عدد من جوامع الموصل.
واشتهرت خطب مفتي داعش بالتحريض ضد القوات الأمنية ، حيث كان يحرض على الانتماء لداعش ومبايعته والدعوة للفكر التكفيري المتطرف خلال فترة سيطرة داعش على مدينة المدينة.
ويعتبر أبو عبد الباري من القياديين في الصف الأول في داعش ، وهو المسؤول عن إصدار الفتاوي الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة التنظيم.
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