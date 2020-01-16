أول مرة.. سعودية تعمل "مساعدة قاض" بمحكمة أمريكية

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وكالات - الدويني فولي

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مبتعثة

لأول مرة في تاريخ السعودية، سجلت قوائم القضاء والقانون السعودي اسم المبتعثة هيا محسن الشمري، مساعدة قاض متطوعة في محكمة أمريكية.

وكتبت هيا المبتعثة لدراسة الماجستير في القانون، على حسابها في موقع "تويتر": "تم قبولي في التدريب للعمل كمتطوعة في محكمة أمريكية مساعد قاض حققت أهم أهدافي في 2020".

يذكر أن السعودية هيا باحثة قانونية وخريجة حقوق من جامعة الملك سعود، وابتعثت لاستكمال الدراسات العليا في القانون بالولايات المتحدة الأمريكية، وعملت في مجال المحاماة بعد حصولها على الدبلوم العالي.

وسبق لها أن وجهت رسالة للمبتعثين السعوديين "الآن في الوقت الذي تخوض فيه بلادك هذه التحديات وتحقق من خلالها هذه الإنجازات، نصب نفسك سفيرا لها لأنها فعلا تستحق من يحمل نفسه مسئولية نشر إنجازاتها ولا تستهن أبدا بالمجتمعات البسيطة حولك، فالأفكار العظيمة يحملها الأشخاص البسطاء وأحيانا يكون تأثير ذلك أكبر وأعظم بكثير مما نتصور".

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