» وفاة نجم مسلسل «العشق الممنوع»

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تركيا

وفاة

فنان

العشق الممنوع

توفى الممثل التركي ?رجب أكتوغ?، الذي عرف من خلال مسلسل "العشق الممنوع" الذي حصل على شهرة واسعة في الشرق الأوسط.

وتوفى الفنان «أكتوغ» عن عمر 65 عاماً بعد معاناة مع مرض الانسداد الرئوي المزمن.

شارك الفنان التركي في العديد من الأعمال الدرامية منها "?العشق الممنوع?" و"وادي الذئاب"، وإشتهر بشخصية مأمون في مسلسل "الفراشات الزرقاء"، وعادل طوبال في مسلسل "بويراز كارايل"، وإضافة إلى كونه ممثلاً، إشتهر كمغنٍّ وأصدر ثلاثة ألبومات غنائية.

 كما شارك في عدد من الإعلانات التجارية، وكان إشتهر رجب بدور "حلمي أونال" في مسلسل "العشق الممنوع" الذي حقق نجاحاً كبيراً، وإنتشاراً واسعاً، لاسيما في الشرق الأوسط، وشارك في بطولته الممثلون بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ وهازال كايا.



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