العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا بقتل مواطن مصري

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قالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها نفذت حكم القتل تعزيرًا اليوم، بحق مواطن يحمل الجنسية المصرية، بعد ثبوت اتهامه بتهريب حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك.

وجاء بيان "الداخلية" بعد صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتنفيذ حكم القتل تعزيرًا على المواطن المصري، بعد انتهاء درجات التقاضي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية – واس- قالت وزارة الداخلية في بيانها:

بفضل من الله تم القبض على/ معمر القذافي محمد عمر القناوي -مصري الجنسية-، عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني معمر القذافي محمد عمر القناوي اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 5 /1441هـ في منطقة تبوك.


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