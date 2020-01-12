"أبو مهدي المهندس": أتمنى دمار السعودية وليس إسرائيل

الطيب حسين
كشف مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا لنائب رئيس قوات الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، الذي قُتل في عملية اغتيال اللواء قاسم سليماني، عن رغبته في دمار السعودية وليس إسرائيل.
وكان "المهندس" يتحدث باللغة الفارسية، حيث قال "أتمنى أن أموت وأرى دمار الرياض والسعودية وليس إسرائيل، السعودية فقط نريد دمارها".
ونشر المقطع في قناة تابعة للحرس الثوري الإيراني، حيث أجرى المقابلة مع صحفيين من القناة.
وقتل المهندس رفقة "سليماني" القائد السابق لفيلق القدس في غارة أمريكية استهدفت سيارة كانت تقلهما في محيط مطار العاصمة العراقية بغداد فجر الجمعة الماضي.
#ابو_مهدي_المهندس: "أتمنى أن أموت وأرى دمار الرياض و #السعودية وليس #إسرائيل، السعودية فقط نريد دمارها".— INP+ (@INP_PLUS) January 9, 2020
أجريت المقابلة باللغة الفارسية مع صحفيين من قناة تابعة للحرس الثوري وقد نشرتها مواقع #الحرس_الثوري_الإيراني pic.twitter.com/IK1vgxKaEg
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