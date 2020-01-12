"أبو مهدي المهندس": أتمنى دمار السعودية وليس إسرائيل

12 يناير 2020 - 06:17 م

كشف مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا لنائب رئيس قوات الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، الذي قُتل في عملية اغتيال اللواء قاسم سليماني، عن رغبته في دمار السعودية وليس إسرائيل.

وكان "المهندس" يتحدث باللغة الفارسية، حيث قال "أتمنى أن أموت وأرى دمار الرياض والسعودية وليس إسرائيل، السعودية فقط نريد دمارها".

ونشر المقطع في قناة تابعة للحرس الثوري الإيراني، حيث أجرى المقابلة مع صحفيين من القناة.

وقتل المهندس رفقة "سليماني" القائد السابق لفيلق القدس في غارة أمريكية استهدفت سيارة كانت تقلهما في محيط مطار العاصمة العراقية بغداد فجر الجمعة الماضي.