  • السبت 11 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

الدولار يسجل هذا السعر أمام الجنيه اليوم السبت

أرشيفية

سيناريوهات ما بعد فشل الجولة الأخيرة لـ«سد النهضة»؟

الطقس

الأرصاد تحذر من موجة صقيع غدًا

مقابر

مواقع للتواصل مع الموتى.. اترك وصيتك

مظاهرات اليوم

مظاهرات تجتاح العاصمة الإيرانية

أرشيفية

«التابلت» يثير أزمة لطلاب الثانوية في امتحان العربي

قابوس ونتنياهو

"نتنياهو" تلقيت عرضًا مؤثرًا للغاية من "قابوس"

أرشيفية

جريمة مروعة.. أب يعذب ابنه حتى الموت بالشرقية

قبر السلطان قابوس

محمد جبريل عن قبر السلطان قابوس: هل من متعظ؟"

أرشيفية

«الدفاع» تنشر فيديو لمناورة عسكرية: «حين تأتي اللحظة»

«يلا جلجل تاني».. أحمد موسى يهنئ الديهي بعودة قناة "TEN"

آخر الأخبار

الديهي وموسى
الديهي وموسى
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"الديهي" يكشف عن عودة فضائية «TEN» في ثوب جديد

#

أحمد موسى: الديهي دا راجلنا مينفعش نسيبه من غير شغل

#

«الديهي»: «أحمد موسى» أصدق إعلامي في مصر

#

فيديو.. «أحمد موسى» بعد محنة مرضه: ما زرعته وجدت نتيجته

أحمد موسى

الديهى

قناة TEN

هنأ الإعلامي أحمد موسى، فضائية «TeN »، بعودتها للبث مرة أخرى، وبشكل خاص الإعلامي نشأت الديهي، قائلًا: «حمدًا لله على السلامة ومبروك العودة».

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN »، مساء السبت، «مستمتع وأنا بسمعك، ارجع لمكانك وجمهورك وبلدك تقف معها وتدافع عنها كما كنت تفعل»، معقبًا: «يلا جلجل تاني».

وأشار إلى أنه كان يفتقد الإعلامي نشأت الديهي بشكل شخصي، متابعًا: «جمهورك بالتأكيد الوطني المحب للبلد كان مفتقدك للغاية، أحييك وأبارك لك، مينفعش الأصوات التي تدافع عن البلد تبقى قاعدة في البيت أبدًا».


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "فضل": إقامة السوبر المصري في 20 فبراير المقبل بالإمارات
» 37 ألف مشجع في مباراة سوبر الأهلي والزمالك بالإمارات
» أسعار الذهب تستقر وعيار 21 يسجل 690 جنيهًا
» قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب «البريميرليج»
» الحبس 10 سنوات على المتهمين بتعرية سيدة قبطية في المنيا
» الدوري السعودي..الهلال يكتسح الوحدة بثلاثية
» سبب إطلاق زوج "عجرم" 17 رصاصة على القتيل
» شاهد.. مفاجأة من «آل الشيخ» لأطفال مصر
» قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن هؤلاء
» دردشة جنسية بين مدرس و«فتاة» تنتهي بالسجن
» حفيد العائلة الملكية بالعراق يترشح لرئاسة الوزراء

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية