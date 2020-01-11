«يلا جلجل تاني».. أحمد موسى يهنئ الديهي بعودة قناة "TEN"

هنأ الإعلامي أحمد موسى، فضائية «TeN »، بعودتها للبث مرة أخرى، وبشكل خاص الإعلامي نشأت الديهي، قائلًا: «حمدًا لله على السلامة ومبروك العودة».

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN »، مساء السبت، «مستمتع وأنا بسمعك، ارجع لمكانك وجمهورك وبلدك تقف معها وتدافع عنها كما كنت تفعل»، معقبًا: «يلا جلجل تاني».

وأشار إلى أنه كان يفتقد الإعلامي نشأت الديهي بشكل شخصي، متابعًا: «جمهورك بالتأكيد الوطني المحب للبلد كان مفتقدك للغاية، أحييك وأبارك لك، مينفعش الأصوات التي تدافع عن البلد تبقى قاعدة في البيت أبدًا».