فيديو مسرب.. "البشير" يعترف بقتل 28 ضابطًا في رمضان

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نشرت قناة "العربية" فيديو مسرب للرئيس السوداني السابق عمر البشير، وهو يعترف خلال اجتماعات شورى الإخوان، بأنه قتل 28 ضابطًا من الجيش في رمضان عام 1990.

ووفقاً للتسجيل قال "البشير"،: «أوصلناهم إلى رمضان.. ودفناهم».

وفي وقت سابق انتشرت أعمال الاعتقالات والتعذيب الواسعة فيما عُرف بـ«بيوت الأشباح»، ومن ثم وقعت المذبحة الشهيرة التي راح ضحيتها 28 ضابطاً من القوات المسلحة، أعدمهم البشير، بعد أقل من عام من توليهم السلطة في شهر رمضان الموافق أبريل 1990.

وأثار الفيديو المسرب جدلًا واسعًا بين النشطاء السودانيين الذين طالبوا بمحاكمته على هذه الجريمة الشنيعة.


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