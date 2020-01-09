فيديو مسرب.. "البشير" يعترف بقتل 28 ضابطًا في رمضان

09 يناير 2020 - 04:13 م

نشرت قناة "العربية" فيديو مسرب للرئيس السوداني السابق عمر البشير، وهو يعترف خلال اجتماعات شورى الإخوان، بأنه قتل 28 ضابطًا من الجيش في رمضان عام 1990.

ووفقاً للتسجيل قال "البشير"،: «أوصلناهم إلى رمضان.. ودفناهم».

وفي وقت سابق انتشرت أعمال الاعتقالات والتعذيب الواسعة فيما عُرف بـ«بيوت الأشباح»، ومن ثم وقعت المذبحة الشهيرة التي راح ضحيتها 28 ضابطاً من القوات المسلحة، أعدمهم البشير، بعد أقل من عام من توليهم السلطة في شهر رمضان الموافق أبريل 1990.

وأثار الفيديو المسرب جدلًا واسعًا بين النشطاء السودانيين الذين طالبوا بمحاكمته على هذه الجريمة الشنيعة.



البشير يعترف في تسجيل سري بتنفيذ إعدام 28 ضابطا من القوات المسلحة في رمضان 1990: "أوصلناهم إلى رمضان.. ودفناهم"

وثائقي حصري على #العربية | #الأسرار_الكبرى .. "جماعة الإخوان"

الحلقة الكاملة: https://t.co/cOYSDSknOo pic.twitter.com/ASO6esnJwZ — العربية (@AlArabiya) December 28, 2019