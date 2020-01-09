بسمة وهبة: مصر جاهزة لأي خطر قادم

09 يناير 2020 - 01:12 م

عقبت الإعلامية بسمة وهبة، على الصراع المشتعل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، قائلة: "رؤية مصر واضحة في تنويع مصادر سلاحها، وجاهزة لأي خطر قادم.



وأضافت "وهبة"، من خلال برنامج كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أن البعض كان يسخر من مقولة "أحسن من سوريا والعراق، ولكن الأحداث التي وقعت أمس بالعراق خير رد للذين كانوا يسخرون من هذه المقولة.



وتابعت: "وسط كل الألغام المنتشرة بطول وعرض المنطقة العربية أما كنا بنقول أحسن من سوريا والعراق مش من باب السخرية، لكن من باب أن مصر وشعبها ميستحقوش كده".



وأكملت حديثها قائلة: "مين بيدفع تمن التوتر اللي شغال؟، مين بيتشرد وبيتقال عليه لاجئ ، محدش بيدفع الثمن غير الشعوب ، والثمن بيكون غاليا".

