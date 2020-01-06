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لحظة تسلل مسلح لمنزل نانسي عجرم وقتله على يد زوجها

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صورة من الفيديو
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إيمان هاني

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يرصد لحظة دخول مسلح إلى منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وقتله على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.

ويروي في الفيديو زوج الفنانة نانسي، تفاصيل الحادث، قائلاً: "لما سمعت حركة دخل يشوف في ايه، ولما دخل وجد السارق في وجهه سحب السلاح ووجهه نحوي فدخلت غرفتي قالي هات الفلوس اديته خدهم وهرب".

 وتابع: "لما أخد الفلوس كان رايح ناحية البنات، ولما شفته اتجننت وجبت السلاح بتاعي وجريت وراه وتبادلنا إطلاق النار فسبقته وقتلته".

شاهد الفيديو..

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