» بسبب الطقس السيئ.. «عمليات المرور» ترفع حالة الطوارئ

04 يناير 2020 - 08:43 م

في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ، قررت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ،.



كما شددت عمليات المراقبة الدورية ومتابعة الطرق والمحاور تحسبًا لتغيرات الطقس وهطول الأمطار.





وناشد اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.





ويتم متابعة الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، وتطالب الإدارة قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.



