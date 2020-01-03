فرص عمل جديدة براتب يصل لـ12 ألف جنيه

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حسن علام- متابعات

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مرتبات

القطاع الخاص

فرص عمل

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، توفير 12.340 ألف فرصة عمل بأجور مجزية تبدأ من 1250 لتصل إلى 12 ألف جنيه في بعض المهن طبقًا لخبرة المتقدم.

وأضاف أن فرص العمل للذكور والإناث ومنها لذوى الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وذلك من خلال 53 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات خلال يناير 2020. 

وقال وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية، إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص والتي يأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.

ولفت إلى أن النشرة تهدف إلى عرض كافة الوظائف المتاحة في القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، لتوفير "حياة كريمة" مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.


وأشار الوزير إلى أن العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، قائلا: "نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم في الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في مستقبلهم".


وقال: إن فرص العمل المتوفرة تشمل: مدير إنتاج السن حتي 37 سنة ، الراتب من 8 آلاف إلى 12 ألف جنيه، ومحاسبين حتي 32 سنة الراتب منن 3000 إلي 5000 جنيه ، وفني ميكانيكا السنة من 27 إلى 35 سنة والراتب من 5000 إلي 7000 جنيه ، وفني غلايات المؤهل متوسط - دبلوم صنايع السن حتى 35 سنة والراتب من 5000 إلي 8000 جنيه، ومندوبي ومشرفين مبيعات وأمناء مخازن وسائقين، وأخصائي جودة وفني صيانة كهرباء ، وفني طباعة، وموظفين استقبال، ومشرفين أمن، وعمال غزل وتدوير وتعبئة وسحب ومكبس وخدمات إنتاج وصباغة، ممثل خدمة عملاء، وكاشير، ومدخل بيانات وفني صيانة.


كما تشمل الفرص فني إنتاج ،ومندوب تسويق، ومحصل، وخدمات معاونة، وأخصائي تسويق، وفني وعامل تعبئة.

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