» «حلبية»: هدم ستاد بورسعيد بالكامل قريبًا

02 يناير 2020 - 06:29 م

أعلن سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة المصري، عن هدم ستاد بورسعيد بالكامل، على أن يتم اتخذا كافة الإجراءات من جديد لإعادة بناءه من جديد.

وقال حلبية في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «سيتم هدم الاستاد بالكامل، لا ينفع الترميم، التنسيق جاري بين الوزير والمحافظ وإدارة المصري».

وأضاف رئيس المصري: «المحافظ كلف مكتب استشاري لعمل رسومات وكذلك الوزير، وتم الاتفاق عليها».

وتابع: «لولا فترة الإجازات، كان من المفترض البدء قبل انتهاء عام 2019 وخلال أسبوع يوضع حجر الأساس ويبدأ التنفيذ، وسيراعى أن تكون أشعة الشمس عمودية على الملعب وفقا لتوصيات الفيفا».