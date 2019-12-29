» قتيلان وجريح إثر إطلاق نار داخل كنيسة بولاية أمريكية

29 ديسمبر 2019 - 10:30 م

السلطات تعتقد أن المهاجم هو أحد الثلاثة الذين أصيبوا لكنها لم تتأكد بعد ما إذا كان قد قتل أم أصيب.



الأناضولقُتل شخصان، وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة، الأحد، إثر إطلاق النار داخل كنيسة في مدينة "وايت سيتلمينت" بمقاطعة تارانت في ولاية تكساس جنوب وسط الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم خدمة الطوارئ المحلية "ميدستار موبايل هيلثكير" (حكومية)، ماكارا تراستي، إن شخصا توفي في موقع إطلاق النار، وتوفي آخر وهو في طريقه إلى المستشفى، ونقل الثالث إلى مستشفى في حالة حرجة، حسبما ذكرت صحيفة "دالاس مورننج نيوز".

وأفادت الصحيفة أن العديد من الوكالات تستجيب للحادث بكنيسة وست فريواي أوف كرايست بضاحية وايت سيتلمنت على مشارف مدينة فورت وورث.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في فورت وورث، مايك درادفال، إن السلطات تعتقد أن مطلق النار واحد من هؤلاء الاشخاص الثلاثة.

فيما أبلغ شاهد عيان محطة "سي بي إس نيوز 11" التلفزيونية أن رجلا مسلحا فتح النار على مجموعة من المصلين قبل أن يطلق أحدهم النار عليه.