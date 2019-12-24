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تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الروسي

الحياة السياسية

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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أحمد سالم

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مصر

وزير الخارجية

اتصال هاتفي

تناول سامح شكري وزير الخارجية مع نظيره الروسي "سيرجي لافروف"، القضايا التي تهم البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية خاصة في ليبيا، وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم أجراه الطرف المصري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، أن وزيريّ الخارجية تبادلا الرؤى حول آخر مُستجدات قضايا المنطقة، وفي مُقدمتها الشأن الليبي، لا سيما في ظل توقيع مُذكرتيّ التفاهم بين الحكومة التركية و"فايز السراج" مؤخراً.

وأوضح حافظ أن الاتصال تضمن التأكيد كذلك على أهمية العمل نحو تفادي أي تفاقم للوضع هناك، والدفع قدماً بجهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية، بما في ذلك مسار برلين السياسي، وبما يُسهم في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وفي السياق ذاته، أضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شُكري تناول مستجدات الوضع في المشهد الليبي في اتصالات هاتفية مع كلٍ من مستشار الأمن القومي الألماني "يان هاكر"، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا "غسان سلامة"، حيث بحث وزير الخارجية مع المسئول الألماني آخر تحضيرات مسار برلين السياسي حول ليبيا، كما تناول مع المبعوث الأممي سُبل دفع الجهود الأممية للتوصل إلى تسوية شاملة لكافة أوجه الأزمة الليبية.


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