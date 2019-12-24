أديب لـ"أثيوبيا":"مصر مصرّة ودماغها ناشفة"

24 ديسمبر 2019 - 10:31 ص

كشف الإعلامي عمرو أديب عن آخر التطورات حول أزمة "سد النهضة،:" مصر دماغها ناشفة و مصر علي طالبتها".



وأضاف"أديب"، من خلال برنامج "الحكاية"، المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن المفاوضات المقامة في الخرطوم بين الجانب المصري والسوداني والأثيوبي انتهت أمس، نحن الآن في انتظار آخر جلسة ".



وتابع :" باقي جلسة واحدة من المفاوضات التي ستقام بأثيوبيا شهر يناير المقبل، و في حال عدم الوصول لنتائج سيتم الاستعانة بدولة وسيطة لتقريب وجهات النظر.

