أديب لـ"أثيوبيا":"مصر مصرّة ودماغها ناشفة"

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الحياة السياسية

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
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إيمان هاني

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سد النهضة

إثيوبيا

عمرو أديب

ام بى سى مصر

اديب

كشف الإعلامي عمرو أديب عن آخر التطورات حول أزمة "سد النهضة،:" مصر دماغها ناشفة و مصر علي طالبتها".

وأضاف"أديب"، من خلال برنامج "الحكاية"، المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن المفاوضات المقامة في الخرطوم بين الجانب المصري والسوداني والأثيوبي انتهت أمس، نحن الآن في انتظار آخر جلسة ".

وتابع :" باقي جلسة واحدة من المفاوضات التي ستقام بأثيوبيا شهر يناير المقبل، و في حال عدم الوصول لنتائج سيتم الاستعانة بدولة وسيطة لتقريب وجهات النظر.

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