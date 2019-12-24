  • الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:45 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أحمد كريمة

"هل يجوز للمرأة تولي رئاسة الدولة ".. كريمة يجيب

نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب

"هاجي وأضربلك نار" تشعل معركة بين موسى ونائبة فاقوس

السعودية والكويت

اليوم.. الكويت والسعودية توقعان اتفاقًا تاريخيًا

على جمعة

جمعة يكشف حقيقة بكاء السماء على " عالم الأزهر"

الكفيفة بابا فانجا وبوتين

عرافة تتنبأ بـ وفاة بوتين ومرض ترامب في 2020

وزير المالية

وزير المالية: معرفش أنام وسايب شخص مقبضش مرتبه

الإعلامي عمرو أديب

أديب لـ"أثيوبيا":"مصر مصرّة ودماغها ناشفة"

داعية سعودي يمدح " القحطاني " بقصيدة شعرية

أول تعليق من "القحطاني" بعد تبرئته من مقتل خاشقجي‎

حسام البدرى

"الجبلاية" تصدم "البدرى" بهذا الأمر

أرشيفية

اختناق 5 طلاب و احتجازهم داخل مستشفي.. السبب صادم

"السيسي" يهنئ الجالية المصرية بمناسبة العام الميلادي الجديد

الحياة السياسية

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية
الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية
Advertisements

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

بسبب التحويل الإجباري.. باقات الإنترنت الجديد تثير زوبعة

#

"السيسي" يهنئ الشعب المصري بذكرى المولد النبوي الشريف

#

«السيسي» يكشف سبب تمكين الدولة للشباب والمرأة

#

"عبد العال" يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجرى الجديد

جديد

الجالية المصرية

2020

عام ميلادى

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد (2020).

وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج : "الأخوة والأخوات جميع أبناء مصر بالخارج.. يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بحلول العام الميلادي الجديد (2020)، متمنيا لكم التوفيق والسداد، وأن يكون العام الجديد محققا لآمالكم وطموحاتكم، وأن يحمل لمصرنا الحبيبة مزيدا من الاستقرار والتقدم والازدهار.. مع أطيب تمنياتي.. وكل عام وأنتم بخير".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الكويت.. الحكومة تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة
» "الجبلاية" تطالب الأندية بالمساهمة فى تطبيق الـvar
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربي
» بعد توليه حقيبة السياحة.. العنانى يتفقد قطاعات الوزارة
» طلاق الإعلامية جيهان منصور من رجل أعمال شهير
» تعرف علي السلع المعفاة من الرسوم الجمركية
» توجيهات جديدة لـ السيسي بشأن الثقافة والقوى الناعمة
» اجتماع ثلاثي استعدادًا لتهديدات كوريا الشمالية
» مع حبيبها.. ابنة عمرو دياب تشعل مواقع التواصل
» "السيسي" يهنئ الجالية المصرية بمناسبة العام الميلادي الجديد
» تسمم أسرة من 6 أفراد بسوهاج.. والسبب صادم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك