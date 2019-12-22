عامل مراتك زى ما ربنا قال مش زى ما أمك عايزة

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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو مجلس الشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، أن التخلي عن تعاليم القرآن بخصوص تعامل الرجل مع المرأة، يعتبر ترك الهدي الإسلامي والقرآن الكريم. 

وأكد "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،أن الرجل أحيانا يتعامل مع المرأة كأميرة مُتوجة وأحيانا أخرى كـ"جارية" وشيء من متاع الحياة ليس أكثر من ذلك". 

وتابع :" أنا بنتكلم في الموضوع دا لحديث بعض الرجال المسلمين عن التعامل مع المرأة لابد وأن يتناسب مع البيئة التي يعيش بها، موضحًا أن العلاقة يجب كما ذكرها القرآن الكريم، معقبا :"عامل مراتك زي ما ربنا قال مش زي ما أمك عايزة ". 

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