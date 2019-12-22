خبراء يحذرون من خطورة تسجيل الدخول مواقع بـ"فيس بوك"

22 ديسمبر 2019 - 12:26 م

كثيرًا ما تطلب بعض المواقع لتسجيل الدخول إليها التسجيل بحسابك الشخصي علي "فيس بوك"، لكن الخبراء حذروا من هذه الطريقة، لأن هذه المواقع تتمكن من الدخول إلى بياناتك الشخصية وقائمة أصدقائك بسهولة.

وأشار الخبراء في تقرير نشرته مجلة "بي سي جو" إلى أنه من الضروري التحقق من بروفايل فيس بوك بانتظام والوصول إلي قائمة الإعدادات حتى التطبيقات ومواقع الويب، وتقييد وصول هذه المواقع إلي معلومات معينة أو إزالتها على الفور إذا لم يعد يحتاج إليها.

وحذر الخبراء عند استعمال وظيفة تسجيل الدخول الأحادي sso أو التسجيل المبسط لدى فيس بوك أو الشركات الأخرى فأنه يجب أن يأمن المستخدم الحساب بأفضل صورة ممكنة من خلال كلمة مرور صعبة تضم 8 علامات على الأقل من بينها أرقام وحروف كبيرة وصغيرة وعلامات خاصة.