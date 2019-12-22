أبو تريكة: محمد صلاح أخبرني بهذا السر قبل مباراة فلامنجو

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ابو تريكة

صلاح

كشف محمد أبو تريكة - نجم مصر والنادي الأهلي - مفاجأة جديدة عن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر .

وقال أبو تريكة لتصريحات في قناة "بي إن سبورت" : صلاح سعيد جدًا وأخبرني أن تشجيع الجماهير عند استلامه الكرة يحفزه بقوة.

وأضاف: أخبرني أن آهات الجماهير كانت السبب الرئيسي في تألقه في مباراة مونتيري التي فاز بها ليفربول .

وفاز ليفربول أيضا بكأس العالم للأندية بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي وحصد صلاح جائزة آفضل لاعب بالبطولة.

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