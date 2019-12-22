أبو تريكة: محمد صلاح أخبرني بهذا السر قبل مباراة فلامنجو

أحمد عادل شعبان
كشف محمد أبو تريكة - نجم مصر والنادي الأهلي - مفاجأة جديدة عن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر .
وقال أبو تريكة لتصريحات في قناة "بي إن سبورت" : صلاح سعيد جدًا وأخبرني أن تشجيع الجماهير عند استلامه الكرة يحفزه بقوة.
وأضاف: أخبرني أن آهات الجماهير كانت السبب الرئيسي في تألقه في مباراة مونتيري التي فاز بها ليفربول .
وفاز ليفربول أيضا بكأس العالم للأندية بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي وحصد صلاح جائزة آفضل لاعب بالبطولة.
شروق06:55 ص
فجر
05:26
شروق
06:55
ظهر
11:58
عصر
14:43
مغرب
17:02
عشاء
18:32