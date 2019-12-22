أبو تريكة: محمد صلاح أخبرني بهذا السر قبل مباراة فلامنجو

22 ديسمبر 2019 - 05:51 ص

كشف محمد أبو تريكة - نجم مصر والنادي الأهلي - مفاجأة جديدة عن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر .



وقال أبو تريكة لتصريحات في قناة "بي إن سبورت" : صلاح سعيد جدًا وأخبرني أن تشجيع الجماهير عند استلامه الكرة يحفزه بقوة.



وأضاف: أخبرني أن آهات الجماهير كانت السبب الرئيسي في تألقه في مباراة مونتيري التي فاز بها ليفربول .



وفاز ليفربول أيضا بكأس العالم للأندية بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي وحصد صلاح جائزة آفضل لاعب بالبطولة.



