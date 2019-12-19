  • الخميس 19 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:55 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فجر السعيد

فجر السعيد: سأظل لطيفة وأنيقة.. وربنا يكفينا أهل الشر

الملك سلمان

شاهد.. جراح عالمي يروي موقفا مع الملك سلمان

الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية: هنعمل شغل مشفتهوش قبل كدا

استشهاد المطلوب أحمد جرار برصاص الجيش الإسرائيلي

وفاة 100جندي إسرائيلي.. وإصابة 500 بالسرطان

مصطفي الفقي

الفقي: حطيت إيدك على الجرح يا ريس

انتحار فتاة بسوهاج لتكرار فسخ الخطوبة

انتحار مصري يكشف عن كارثة في الكويت

خلفان

ضاحي خلفان: الإخوان مثل الشياطين استعذ بالله منهم

محمد الغيطي

سؤال صادم من الغيطي لنجلة فنانة شهيرة

رمضان صبحى

الغيابات تضرب الأهلى قبل مواجهة "الدراويش"

الدولار

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس

الغيابات تضرب الأهلى قبل مواجهة "الدراويش"

الرياضة

رمضان صبحى
رمضان صبحى
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

قطار الأهلى يصطدم بـ "الدراويش" باستاد المكس

#

خبر سار لجماهير الأهلى قبل مواجهة النجم الساحلى

#

الغيابات تضرب صفوف الزمالك قبل مواجهة إنبي

#

الأهلى راحة 24 ساعة من التدريبات قبل مواجهة الجونة

الاهلى

اسماعيلي

دروايش

صفوف

يعانى المارد الأحمر من غيابات كثيرة ضربت الفريق خلال الساعات الماضية.

ويغيب عن لقاء الإسماعيلى المقرر لها مساء اليوم أكثر من لاعب على رأسهم رمضان صبحى لإصابته فى العضلة الخلفية، وحاجته إلى 6 أسابيع للعلاج، ويغيب أيضاً أحمد فتحى بسبب إصابة فى الركبة، فيما يبقى موقف الثنائى رامى ربيعة وعمرو السولية غامضاً بعد شكواهما من حالة إجهاد عام من توالى المباريات فى الفترة الأخيرة.

وجهز المدير الفنى للفريق أكثر من عنصر بديل للدفع بهم خلال اللقاء، أبرزهم سعد سمير الغائب منذ فترة طويلة عن المباريات لإصابته فى الركبة، بجانب مروان محسن الذى قد يظهر فى هجوم الفريق على حساب المهاجم المغربى وليد أزارو.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» تلقي بنفسها من أعلى برج بالشارقة.. ما الأمر
» جامع زوجته وهما لا يعلمان بالحيض.. الإفتاء ترد
» "كيد نسا"..زينة عاشور بعدسة مصور عمرو دياب
» إنجي خوري تثير الجدل بإطلالة "جريئة"
» بـ"دبلة وخاتم"..حقيقة زواج سمية الخشاب السري
» استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس
» صفحة لأهلي الرسمية تستفز الزمالكاوية ببيت شعر ناري عن كهربا
» إصابة نجم الأهلي السابق بورم في المخ
» هنا الزاهد تفجر مفاجأة مدوية عن أحمد فهمي
» صدمة لجماهير الأهلي بعد تسريب تشكيل مباراة الإسماعيلي
» الكويتي الذي اعتنق اليهودية يفجر مفاجأة مدوية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن