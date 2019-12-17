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"الجار الله" يرد على فيديو الإسرائيلي من أمام أبراج الكويت

الحياة السياسية

نائب وزير خارجية الكويت خالد الجار الله
نائب وزير خارجية الكويت خالد الجار الله
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وكالات- الدويني فولي

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كشف نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، حقيقة الفيديو حول زيارة أحد الإسرائيليين الكويت ونشر فيديو له من أمام "أبراج الكويت".
وكان موقع إسرائيل بالعربية نشر عبر موقعه فى "تويتر"، مقطع فيديو قال إنه لإسرائيلي أثناء زيارته الكويت، إذ ظهرت فيه أبراج الكويت، بالإضافة إلى عدد من "أدواته الدينية اللازمة للصلاة".
وقال الجار الله في تصريحات صحفية حسب صحيفة القبس الكويتية: "إذا دخل هذا الشخص الكويت فبالتأكيد لم يدخل وفق جوازه الإسرائيلي بل دخل بجواز سفر لإحدى الجنسيات التي يسمح بدخولها الكويت"،  مؤكدا أن الجهات المعنية تحقق في هذا الموضوع.


وأضاف: "الجميع يعلم أن موقف الكويت واضح في قضية التطبيع مع إسرائيل، وموقفها الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية".



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